برفقة قطتها.. نسرين طافش تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها اعتمدت فيها على إطلالة عفوية ظهرت فيها برفقة قطتها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.