بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة الشابة مي عمر جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي بالصورة بإطلالة ملفتة وأنيقة مرتدية فستان باللون الييج وحذاء باللون البني ونظارة شمس سوداء ووضعت ميكب خفيف متناسب مع إطلالتها.

يذكر أن مي عمر يعرض لها حاليا مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.