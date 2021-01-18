بالفيديو.. ندى بسيوني تخوض مغامرة مثيرة داخل سرداب وتوابيت فرعونية بقنا

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ندى يسبوني جمهورها ومحبيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ندى بالفيديو وهي تخوض مغامرة مثيرة داخل داخل سرداب وتوابيت فرعونية بقنا ، وعلقت ندى على الفيديو وكتبت : أهم حاجة أهل قنا أغلب العمال من قفط امناء على الآثار المصرية أجمل تحية لهم من بير 12 متر ، مغامرة جميلة وتحت سراديب وتوابيت.

وكان آخر أعمال ندى بسيونى مسرحية "حمام الست" وشاركها البطولة محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى.