في ذكرى وفاته.. مأساة أنهت حياة حسن البارودي

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل حسن البارودي، الذي ولد يوم 21 يناير من عام 1890.

ورغم الأعمال الفنية الكثيرة التي قدمها "البارودي" خلال مشواره الفني الطويل، ومنها "الزوجة الثانية"، و"باب الحديد" و"الطريق" وغيرها، إلا أن حياته انتهت نهاية مأساوية.

ففي عام 1965 كانت بداية نهاية الفنان الكبير، حين تسلم خطابا من المسرح يفيد بإحالته إلى المعاش، ما شكل طعنة كبرى هدت كيانه وأصابته بخيبة الأمل والانكسار، حيث كان يشعر أنه ما زال قادرا على العطاء، رغم بلوغه سن المعاش، وحاول جاهدا العودة إلى عشقه الأوحد، إلا أن أحدا لم يستجب لشكواه، فأصابه المرض، وأصيب بالعمى، واعتكف في منزله حتى وفاته في 18 من يناير عام 1974.