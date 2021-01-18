حسام سالم وقراءة في مذكرات صلاح ابو سيف

الكتاب وثيقة تاريخية وشهادة على عصر بحاله وعلى صناعة مهمة زي السينما من بداية نشأتها والتطورات اللي حصلت عليها الكتاب تحسه لحم ودم .. كشف حقيقي - من غير خجل أو تزويق - لراجل عامل حسابه انه مش مكمل .. وهو ده اللي حصل فعلا لأنه مات قبل الانتهاء من سرد باقي الذكريات المذكرات ... عبارة عن تسجيلات صوتية أجراها المخرج مع الكاتب عادل حمودة ،اللي بعد كده أعاد صياغتها ونشرها لو غاوي تاريخ / سينما / تنمية بشرية / حواديت ف المطلق الكتاب ضروري هيعجبك .. لأنك من خلاله ... أكيد هتشوف نفسك #مذكرا تصلاح أبو_سيف

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