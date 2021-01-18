برجاء الدعاء.. أحمد السقا يطالب الدعاء لحماه محمد الصغير بعد إصابته بكورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - طالب الفنان أحمد السقا، جمهوره بالدعاء لوالد زوجته ومصفف الشعر الشهير محمد الصغير، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشر السقا صورة لوالد زوحته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب : ربنا يشفيك يا أبويا وصاحبي وحماية برجاء الدعاء.

والجدير ذكره أن آخر أعمال أحكد السقا فيلم "العنكبوت" ويضم الفيلم نخبة من ألمع النجوم منهم "أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين،محمود فارس ، يسرا اللوزي، شيماء سيف، زكي فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج وليد صبري".

فيلم"العنكبوت" تدور أحداثه حول الإطار الدرامى الممزوج بالاكشن مما يتسبب فى الإثارة والتشويق، ويددور الفيلم حول تجار المخدرات الذين يتمكنوا من صنع مواد مخدرات جديدة، ثم يقومون ببيعها، ويواجهون العديد من الازمات والمشاكل .يا