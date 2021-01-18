بإطلالة جرئية.. ندى موسى بالمايو وسط البحر

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ندى موسى جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت ندى بالصورة بإطلالة جرئية من وسط البحر ،مرتدية مايوه باللون الأسود ، ولم تعلق على الصورة بشئ ، وانهالت الكثير من التعليقات على الصورة متغزلين بها ومن أبرز تلك التعليقات :"قمر من يومك".
يذكر أن آخر أعمال ندى موسى مسلسل "الوجه الآخر" هو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.