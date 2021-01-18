بإطلالة جرئية.. ندى موسى بالمايو وسط البحر

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ندى موسى جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ندى بالصورة بإطلالة جرئية من وسط البحر ،مرتدية مايوه باللون الأسود ، ولم تعلق على الصورة بشئ ، وانهالت الكثير من التعليقات على الصورة متغزلين بها ومن أبرز تلك التعليقات :"قمر من يومك".