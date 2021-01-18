الحمد لله التي بنعمته تتم الصالحات.. أول تعليق لنادر حمدي بعد زواجه

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الملحن نادر حمدي جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر نادر بالصورة برفقة زوجته من حفل زفافهما ، وعلق على الصورة وكتب : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وكان الملحن وعضو فريق "واما" نادر حمدي قد احتفل أول أمس بزفافه من المنتجة سارة حسني، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الشاعر تامر حسين، والفنان أكرم حسني، وحاتم فهمي، وعزيز الشافعي، والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم،و أحمد فهمي، ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، وتوما، ومحمد نور وتوما.

وفي سياق آخر شارك نادر حمدى في توزيع والموسيقى التصويرية لمسلسل لؤلؤ، من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، على أن تكون بعض هذه الأغانى خلال الأحداث من كلمات وألحان هيثم نبيل.

