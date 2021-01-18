بهذه الكلمات.. أكرم حسني يهنئ نادر حمدي وزوجته بمناسبة عقد قرانهما

وكان الملحن وعضو فريق "واما" نادر حمدي قد احتفل أول أمس بزفافه من المنتجة سارة حسني، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الشاعر تامر حسين، والفنان أكرم حسني، وحاتم فهمي، وعزيز الشافعي، والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم،و أحمد فهمي، ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، وتوما، ومحمد نور وتوما.