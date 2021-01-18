بالأحضان.. أول ظهور لـ خطيب رولا سعد بعد إعلانهما الارتباط.. شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، أول صورة لخطيب الفنانة رولا سعد بعد أول ظهور لها عقب إعلان الخطوبة منذ أيام.

وظهرت رولا سعد فى الصورة وهى تحتضن خطيبها الذى يدعى يحيى مهندس سورى من أصول فلسطينية.



وأعلنت رولا سعد خطبتها وقالت فى لقاء لها ببرنامج "et بالعربي"، إن حفل خطوبتى على المهندس يحيى ذي الأصول الفلسطينية تم فى حفل عيد الميلاد المجيد وحفل السنة الجديدة.