تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، أول صورة لخطيب الفنانة رولا سعد بعد أول ظهور لها عقب إعلان الخطوبة منذ أيام.
وظهرت رولا سعد فى الصورة وهى تحتضن خطيبها الذى يدعى يحيى مهندس سورى من أصول فلسطينية.
وأعلنت رولا سعد خطبتها وقالت فى لقاء لها ببرنامج "et بالعربي"، إن حفل خطوبتى على المهندس يحيى ذي الأصول الفلسطينية تم فى حفل عيد الميلاد المجيد وحفل السنة الجديدة.
وأضافت رولا سعد أن الحفل اقتصر على عدد قليل من المقربين والأهل فقط؛ نظرا للظروف الصعبة التى يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذا الشخص يمتلك كافة المميزات التى دفعتها إلى الارتباط به.
وحققت أغنية الفنانة رولا سعد، الجديدة «لاغيني تلاقيني» 2 مليون مشاهدة فور طرحها على يوتيوب، في 5 نوفمبر 2020.
أغنية "لاغيني تلاقيني" تمثل عودة قوية لـ رولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري.
الأغنية مصرية إيقاعية، تحمل في أنغامها سحر الموسيقى الشرقية بخلطة فنية مختلفة وجديدة ، وتولى زياد خوري إخراج الفيديو كليب، وأظهر رولا بالعديد من اللوحات الفنية المميزة ، حيث اختارت رولا ان تطل في العمل بمجموعة كبيرة من الأزياء غير التقليدية، مستخدمة أحدث صيحات الموضة والإكسسوارات المميزة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأحضان.. أول ظهور لـ خطيب رولا سعد بعد إعلانهما الارتباط.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.