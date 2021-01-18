شاهد.. أول تعليق من نادى سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على طلائع الجيش فى الوقت القاتل

علق الحساب الرسمى لـ نادى سيراميكا كليوباترا على الفوز على طلائع الجيش ونشر عدة صورة لـ لاعبى نادى سيراميكا كليوباترا أثناء احتفالهم بـ هدف أحمد ياسر ريان الذى حسم المباراة فى الوقت القاتل. وعلق نادى سيراميكا كليوباترا قائلا: "ما أجمل الفوز في الوقت القاتل من المباراة!". وحقق فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا هاما أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت بملعب السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز. وسجل شادي حسين نجم فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة من ضربة جزاء ليتعادل فريق طلائع الجيش سريعا في الدقيقة الـ 65 من المباراة بـأقدام إبراهيما كونيه ثم أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثانى لسيراميكا فى الدقيقة 92. وكان التعادل السلبي فرض نفسه على أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش، بملعب السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز. جاء الشوط الأول مثيرا بين الفريقين في ظل سعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة وأضاع أحمد ياسر ريان هدفا محققا لفريق سيراميكا، وكذلك الأمر بالنسبة لناصر منسي الذي أضاع هدفا مؤكدا لفريق الطلائع لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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