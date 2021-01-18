اليوم .. النادي الثقافي ينظم جلسة حوارية

مسقط – العمانية:

ينظم النادي الثقافي في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بمقره بالقرم وعبر قنوات التواصل الاجتماعي جلسة حوارية حول سيكولوجية الفاشينيستا والجمهور ( التأثير الثقافي) يشارك فيها الدكتور سعيد الظفري أستاذ علم النفس التربوي بجامعة السلطان قابوس والدكتورة آمال أمبوسعيدية استشارية طب نفسي. وستدير الجلسة المذيعة شيخة المحروقية كما سينظم فرع النادي بمسندم يوم الثلاثاء 26 يناير جلسة حوارية حول كورونا جائحة المستور الأخلاقي للأمم وسيتم خلالها طرح العديد من المواضيع التي كان لجائحة كورونا (كوفيد 19) دور مهم في بروزها.

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