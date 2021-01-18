والد الإعلامية مها الصغير يعاني من أزمة صحية وابنته تتمنى له الشفاء

وكتبت "الصغير" قائله: "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشف أبي شفاء لا يغادر سقمًا اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين، اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي أبي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته".

كما حرص أيضا الفنان أحمد السقا على الدعاء لوالد زوجته قائلا: "ربنا يشفيك يا أبويا وصحبي وحماية"، وتفاعل معه عدد من الجمهور داعين له الشفاء.

القاهرة - محمد ابراهيم - دعت الإعلامية مها الصغير لوالدها محمد الصغير، وذلك من خلال مشاركتها صورة جمعتها به عبرحسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".