بمكياج جرئ.. ياسمين صبري تغازل جمهورها بصورة جديدة عبر إنستجرام

يشار أن ياسمين صبري اختيرت للسنة الثالثة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم ، حيث أن ياسمين صبري، هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.