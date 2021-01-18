بهذه الطريقة.. أحمد سعد يروج لأغنيته الجديدة "افرح"

ومن كلمات الأغنية"رسالة منى ليكو ياللى كنتوا لمةـ رسالة منى ليكو ياللى كنتوا شلة.. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا صحب، على سكتى أحسن لكم..ماتظهروش.. ماتقولوش إن إحنا واحد.. عمرنا مانمشى فى طريق إنتوا صفحة طويتها راحت.. ياللى سيبتونى غريق".

يشار أن أحمد سعد طرح مؤخرًا أغنية "رسالة" ، وهى من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا.

ونشر أحمد سعد منذ قليل فيديو يجمعه بالمطرب وائل الفشني ، وعلق على الفيديو وكتب : دلوقتي تقدروا تسمعوا أغنيتي الجديدة افرح مع المطرب وائل الفشني على قناتي الرسمية على اليوتيوب.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012