فيلم "فيرس" يحقق مليون جنيه بعد عرضه في دول الخليج

حقق فيلم "فيرس" مليون جنيه عقب عرضه بالعديد من الدول العربية ومنها "السعودية والإمارات والعراق"، بعد أن سبق وتم طرحه في دور العرض المصرية وحقق 100 ألف جنيه في أسبوع عرض فقط.

وكان صناع الفيلم طرحوا الإعلان الترويجي والاغنية الدعائية للفيلم على موقع يوتيوب، من كلمات محمد بيجو وتوزيع كرسبو، وغناء مامو وكرسبو، تمهيدًا لبدء عرض الفيلم يوم 25 نوفمبر الجاري، وتخطى الإعلان حاجز الـ 2 مليون مشاهدة عبر صفحة الفيلم بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عقب طرحه بـ 48 ساعة.

"فيرس" أول فيلم مصري يصور بأحدث كاميرا في العالم 8k، إلى جانب استخدام أحدث إمكانيات التصوير والجرافيك، والاستعانة بفريق أجنبي مصري لتنفيذ الخدع والجرافيك، وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي، من خلال شخصية «حمزة»، ذلك الممثل شاب الذي يدرس في السنة الأخيرة بالجامعة، والذي تدخل حياته شخصيه مريبة ويحدث موقف معين فيجد نفسه مطاردا هو وأصدقاؤه بسبب لعنة ما.

الفيلم إخراج أسامه عمر وبطولة شريف السلاموني، مارتينا عادل، تامر القاضي، وفاء صادق، مها أبو عوف، ريم البارودي، نهير أمين، ياسمين رحمي، محمود جمعة، عبد الحميد منصور، جومانة فؤاد، سلمي المعز، بيجاد المغربي، عصام شاهين، عبير سعيد.