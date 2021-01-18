سيمون تدعم على حميدة فى أزمته الصحية

وعلقت سيمون على صورة للفنان على حميدة وفيديو له من اوبريت رفرف علمنا"، قائلة : المطرب على حميدة.. ربنا يشفيه".
وشاركت سيمون في هذه الاوبريت مع على حميدة ومحمد فؤاد وتم طرحه بمناسبة الاحتفال بتحرير طابا 1989.
ويمكث الفنان على حميدة فى مستشفى معهد ناصر لتلقى العلاج هناك على نفقة الدولة وذلك بعد ان تعرض الى ازمة صحية شديدة فى الكلى.
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