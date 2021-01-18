نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تهنيء نوال الزغبي على أغنيتها الجديدة.. فماذا قالت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة لطيفة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت لطيفة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صوة لها برفقة الفنانة نوال الزغبي وعلقت قائلة"مبروك شغلك الجديد ياحبيبتي".

وكان أخر أعمال لطيفة أغنيتها "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا بأكثر من مليون و 200 ألف مشاهدة بعد شهر من طرحها على موقع يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغنيات متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما وإلهامى دهيمة.