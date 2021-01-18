نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ثروت برفقة هؤلاء النجوم ويعلق: "تماسيح النيل" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان محمد ثروت جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر محمد ثروت بالصورة في وسط البحر ، برفقة مجموعة من النجوم منهم بيومي فؤاد ومصطفى خاطر وسليمان عيد وعلق ثروت على الصورة ممازحاً :"تماسيح النيل".
وفي سياق آخر، يعرض لمحمد ثروت حاليًا في السينمات فيلم "ريما"، وهو بطولة محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم كضيوف شرف منهم صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.