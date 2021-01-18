أمينة القفاص تستغيث وفخرية خميس حزينة لسقوط شعرها بسبب العلاج ونجل خالد سامي يناشد الدعاء..تطورات الأزمات الصحية للنجوم

أسبوع صعب مر على عدد من النجوم وأسرهم ممن عانوا من أزمات صحية صعبة خلال الفترة الماضية، حيث حرص بعضهم أو بعض من أفراد أسرهم، على الكشف عن تطورات حالتهم الصحية مؤخرًا.

أمينة القفاص تستغيث بالجمهور

كان من بين هؤلاء النجمة القديرة أمينة القفاص، التي استغاثت عبر رسالة صوتية نشرتها الفنانة شيماء سبت عبر حسابها على انستجرام، وطالبت متابعيها بضرورة التبرع ببلازما الدم لها، حيث قالت بصوت مرهق: "أنا آسفة على الإزعاج، ولكن الأمر غصباً عني، أنا محتاجة إلى التبرع بالدم، وإلى بلازما الدم، في مستشفى الملك حمد، ومن أراد التبرع فقط عليه أن يخبر إدارة المستشفى باسمي.. أرجوكم للضرورة القصوى".

فيما علقت شيماء على الفيديو الذي نشرته: "أمينة القفاص تستغيث.. لكل من يحمل فصيلة دم B+ او AB+ التبرع في بنك الدم بمستشفى الملك حمد.. الأستاذة الفنانة البحرينية القديرة أمينة القفاص في حالة حرجة جداً الله يجزيكم خير الجزاء".

فخرية خميس وتطورات حالتها الصحية

أما النجمة العمانية فخرية خميس فكشفت عن آخر تطورات حالتها الصحية مع مرض السرطان بعد إجراء 3 عمليات جراحية آخرها إزالة الثديين بالكامل، حيث نشرت صورة لطفل يبيع حلوى "غزل البنات" وتمنت لو تأكل هذه اللوى لكن ظروف مرضها تمنعها من ذلك، كما تمنت لو أن شعرها، الذي تساقط بسبب الكيماوي، ينبت مجددًا.

وقالت فخرية خميس في تعليقها على الفيديو: "رزقه الله بغفوة ليستفيق ويكمل رزقة العفيف.. نام يا ابني ولا تخجل وليتني أحلم مثلك وأضمن حلاوة شعر البنات.. من انا وصغيرة احبها بس الحين صعب آكل شئ في سكر عالي وايضا اشتاق طعمها وايضا متلهفة اشوف شعري ينمو من جديد بعد".

نجل خالد سامي يواصل الدعاء له

الفنان خالد سامي أيضًا لازال في غيبوبة ويرقد بغرفة العناية المركزة، بعد الانتكاسة التي تعرض لها، لكن حالته الصحية لم تمنع نجله من التفاؤل والثقة بأن والده ربما يقوم من أزمته مجددًا، حيث كتب قبل قليل على تويتر: "متفائل وثقتي بالله كبيرة، ان شاء الله ابوي يقوم من الغيبوبة ونفرح بوجوده بيننا، امنية اتمنى تتحقق".

وأضاف تركي خالد سامي: "كنت دائمًا افتح الردود لما تدعون لأبوي عشان يفرح لأنه يعتبركم جزء مهم من حياته يحب يطمنكم دائمًا، شكرًا لكم وبأذن الله راح تعدي ويرجع يطمنكم".