عبد المجيد عبد الله يطرح أغنية "الشتاء حولك" ويروج للأماكن السياحية في السعودية .. شاهدوا

عبدالمجيد عبدالله طرح أحدث أغانيه التي يدعم من خلالها السياحة في المملكة العربية السعودية، ويكشف عن أجمل الأماكن السياحية بها والتي يمكن زيارتها في فصل الشتاء.

عبدالمجيد عبدالله يطرح أغنية "الشتاء حولك"

عبدالمجيد عبدالله نشر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" فيديو لأغنية "الشتاء حولك" التي تم طرحها في الساعات الأخيرة بالتعاون بينه وبين الهيئة السعودية للسياحة عبر تطبيق "روح السعودية" الذي يهتم بالتعريف بأهم وأجمل المناطق السياحية في المملكة وشتائها المميز، الفنان عبدالمجيد عبدالله نشر مقطع من كلمات الأغنية الجديدة والتي كتبها، وهي من ألحان راكان، وتوزيع موسيقي لهشام السكران، فكتب عبدالمجيد عبدالله: "كبيرة والعطايا كثار جميلة زاهية بأمطار هنا كل الشتاء حولك على ماتشتهي وتختار".

أغنية "الشتاء حولك" تكشف عن أهم المناطق السياحية في السعودية

"الشتاء حولك" حققت ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث بلغ عدد مشاهداتها ما يقارب من 4 ونصف مليون مشاهدة حتى الآن، بينما حققت الأغنية على "يوتيوب" أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة، وقد أشاد متابعي الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله بالأغنية وفكرتها والتي استطاعت أن تصف وتكشف عن أشهر المناطق السياحية في المملكة، وتعتبر أغنية "الشتاء حولك" هو العمل الغنائي الثاني الذي يطلقه عبدالمجيد عبدالله في شهر يناير الجاري، وذلك بعدما أطلق في بداية الشهر أغنية"جردت سيفك"، وهي من كلمات جنان، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وقد بلغت عدد مشاهداتها عبر قناته على "يوتيوب" ما يقارب من 3 مليون و500 ألف مشاهدة.

عبدالمحيد عبدالله يستعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد

عبدالمجيد عبدالله نشر خلال الأيام الماضية عبر حسابه على"تويتر" أكثر من تغريدة اختصر فيها حديثه بالكشف عن اقتراب طرح ألبومه الغنائي الذي طال انتظاره من قبل محبيه في العالم العربي، الفنان السعودي الكبير قد نشر تغريدة اكتفى بها بالتعليق بكلمة "قريبا" مما تسبب في حيرة المتابعين الذين طرحوا التساؤلات على عبدالمجيد عبدالله مطالبينه بالكشف عن تفاصيل أكثر لينشر تغريدة أخرى كتب فيها: "الألبوم" ليعلن بذلك عن ألبومه الجديد والذي بدأ العمل فيه منذ شهور طويلة وكان من المقرر أن يتم طرحه في العام الماضي.

عبدالمجيد عبدالله نشر كذلك عبر حسابه على "تويتر" كلمات أحدث الأغاني التي يتعاون فيها مع الشاعر تركي والتي حظت بإعجاب جمهوره فكتب الفنان السعودي: "أحط راسي على صدرك واسلّم على القلب اللي يـغليني ولا يـقدر ..يـخلّـيني ولو فارقتني غاضب يكسّـر في عنادك ثم.يردّك لي غصب عنّك تراضيني ..واسلّم.. جديدي مع الملحّن الشاعر تركي".