عبد الإله السناني يلتقي بأحد طلابه بالجامعة بعدما أصبح طيارا : "صدفة تتكرر مرة في الألف"

عبدالإله السناني كشف عن صدفة نادرة جمعته بأحد طلابه في الجامعة، والذي كان يقود طائرة التي تحمل الفنان السعودي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

عبدالإله السناني عن لقاء أحد طلابه: "صدفة تتكرر في الألف مرة واحدة"

عبدالإله السناني نشر عبر حسابه على "تويتر" صورة تجمعه بكابتن طيار ياسر أبو عجمه الذي يعتبر أحد طلاب الفنان السعودي الذي كان يدرس لهم في الجامعة مادة النبات والأحياء الدقيقة، عبدالإله السناني كان يتجه في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة واكتشف خلال رحلته أن من يقود الطائرة أحد طلابه الذي فضل ترك مجال دراسته من أجل أن يمارس شغفه مع الطيران، في صدفة اعتبرها الفنان السعودي نادرة الحدوث، فكتب عبدالإله السناني: "صدفة تتكرر في الألف مرة واحدة، وهي أن تلتقي أحد طلبتك الذين درستهم في الجامعة في تخصص النبات والاحياء الدقيقه لتجده يمارس شغفه بعيدا عن دراسته".

عبدالإله السناني يشيد بتجربة طالبه ياسر أبو عجمه

عبدالإله السناني عبر عن سعادته بهذا اللقاء الذي جمعه بطالبه مؤكدا على أن الشغف هو الذي ينتصر في النهاية فكتب: "المهندس الزراعي والكابتن طيار ياسر ابو عجمه ابو فيصل سعدت كثيرا بهذه الصدفة والشغف يأتي أولا دائما"، وقد نالت الصورة التي نشرها الفنان عبدالإله السناني إعجاب جمهوره ومتابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما علق بعضهم أن التلميذ قد شاب قبل أستاذه بسبب ظهور الكابتن طيار ياسر أبو عجمه بالشعر الأبيض.

عبدالإله السناني يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

عبدالإله السناني كشف خلال الساعات الماضية عن تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وأشاد بحسن الاستقبال الذي حظى به، كما شدد على من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح أن يحصل على الجرعة الثانية في موعدها فكتب عبر حسابه على "انستجرام": "الحمد لله. تلقيت اليوم الجرعة الثانية من لقاح كورونا، كان التنظيم والاستقبال والأداء منظما ومناسبا مثل ما كانت الجرعة الأولى، ‏أتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة لحرصها الدائم على صحة الفرد والمجتمع، وأذكر جميع من أخذ الجرعة الأولى بضرورة أخذ الجرعة الثانية في موعدها. ‏حفظكم الله".

عبدالإله السناني قد شارك في العديد من الأعمال الفنية مع الفنان ناصر القصبي خلال الفترة الماضية والتي كان من بينها مسرحية " الذيب في القليب"، كما شارك في بطولة الجزء الأول والثاني من مسلسل "العاصوف"، الذي عرض في عامي 2019، و2018، ومن الجدير بالذكر أن الفنان عبدالإله السناني قد حصل على بكالوريوس في النباتات والأحياء الدقيقة، والماجستير والدكتوراه، وقد دخل مجال التمثيل من خلال المسرحيات التي قدمها على خشبة مسرح "جامعة الملك سعود" وكان ذلك مع صديقه الفنان ناصر القصبي.