"مفاجآت وبكاء" .. لجين وأسيل عمران تحتفلان بعيد ميلاد والدتهما بطريقة مميزة

الشقيقتان لجين عمران وأسيل عمران اختارتا تحضير مفاجأة مميزة لوالدتهما التي كانت تتواجد في أحد الأماكن وقامتا بمفاجأتها بالإحتفال بعيد ميلادها وتقديم قالب الكيك لها، بينما انهارت والدتهما بالبكاء تأثراً.

لجين وأسيل عمران تحتفلان بعيد ميلاد والدتهما

تداولت حسابات السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة مقطع فيديو يرصد مفاجأة كل من الإعلامية السعودية لجين عمران وشقيقتها الفنانة أسيل لوالدتهما حيث اقاما لها حفل عيد ميلاد بأجواء مبهجة ومزينة بديكورات الشموع والبالونات الملونة.

وظهرت والدة لجين في الفيديو وهي تجلس في أحد الأماكن في دبي قبل أن تفاجئها ابنتها لجين بإحضار قالب كيك ثم تأتي أسيل بعدها وتقدم لها التهنئة وتحضنها، لينضم اليهما ايضا مجموعة من صديقاتهما اللواتي قمن بالغناء للوالدة على وقع أغنية " انزل يا جميل على الساحة" وغيرها من الاغاني الشهيرة بأعياد الميلاد.

ولم تتمالك والدة لجين عمران دموعها لحظة المفاجأة حيث بكت تأثرا واحتضنت بناتها بكل حب وأمومة، وبادالها نفس المشاعر.

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من رواد السوشيال ميديا الذين أثنوا على مفاجأة لجين وشقيقتها لوالدتهما وادخالهما السرور على قلبها.

علاقة لجين عمران واسيل بوالدتهما

لجين عمران وشقيقتها اسيل تربطهما علاقة صداقة قوية بوالدتهما حيث ينشران من وقت لآخر مقاطع فيديو تظهر روابط الصداقة والمرح بينهما، وآخره انتشار فيديو طريف لهن ظهرت فيه الوالدة وهي تجلس على كرسي فيما تجلس أسيل خلفها على مسنده، بينما مازحت لجين والدتها وطلبت منها النهوض لجعل أسيل تقع أرضاً، وهو ما دفع اسيل إلى الرد والقول إنها تثق بوالدتها إلى حد كبير ولن تفعل هذا الأمر وتسبب لها بالوقوع أرضا.