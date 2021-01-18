الفنان عبادي الجوهر يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.. فيديو

انضم الفنان عبادي الجوهر إلى قائمة الفنانين الذين تلقوا جرعات لقاح فيروس كورونا، ونشر فيديو للحظة تلقيه اللقاح عبر حسابه بموقع تويتر.

عبادي الجوهر يحصل على لقاح كورونا

ونشر الفنان عبادي الجوهر فيديو له على حسابه الرسمي بتويتر، وثق به لحظة حصوله على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في السعودية، وعلق على الفيديو والتجربة قائلاً:" حمد لله تلقيت قبل قليل الجرعة الاولى من لقاح كورونا".

عبادي الجوهر يوجه رسالة بعد تلقيه اللقاح

ووجه الفنان عبادي الجوهر رسالة على تويتر بالفيديو بعد حصوله على الجرعة الأولى من اللقاح، وقال به:"اليوم خدت اللقاح الأول لكوفيد-19، شكراً سيدي خادم الحرمين الشريفين، شكراً سيدي ولي العهد، شكراً لكل القائمين على مركز اللقاحات الوطني في السعودية، شكراً أبطال الصحة"، ووجه عبادي الجوهر الشكر لكل العاملين في المجال الصحي لاهتمامهم ورعايتهم وكذلك للشعب السعودي.

أعمال عبادي الجوهر

وعلى الجانب الفني، أعلن الفنان عبادي الجوهر عن عدة أعمال وأنشطة فنية له في العام الجديد، وأولها ظهوره في بث مباشر مع الفنانة أصالة هذا الشهر على مواقع التواصل، وقال في تغريدة له:" جمهوري العزيز، انتظروني يوم 27 يناير 2021 في بث مباشر على انستقرام، ضمن أمسيات ضيف بدر مع الفنانة أصالة نصري، الساعة 11 مساء"، وذلك بعد أن أحيا في شهر يونيو الماضي حفلا غنائيا "أون لاين"، تحت شعار "مكملين معاكم"، ضمن حفلات موسم الصيف التي أحياها النجوم بدون جمهور للتعويض عن الحفلات على المسرح في ظل انتشار فيروس كورونا.

ومن المتوقع ان يطرح الفنان عبادي الجوهر ألبوم جديد هذا العام، وأعلن في وقت سابق إنه سيتضمن خمس أغنيات، يتعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين وبينهم الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، وسيتم طرح الألبوم كاملاً على قناة روتانا على اليوتيوب، في سياق آخر، يواصل عبادي الجوهر أيضا تحضيراته لإطلاق كتاب يوثق فيه مواقف وحكايات طريفة حدثت له أثناء تجهيزه أو كتابته أو تلحينه للأغاني، لافتا الى انه سيسرد في هذا الكتاب المواقف التي يرى أنها تستحق أن يعرفها الجمهور.