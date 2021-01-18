علا رشدي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بالأبيض والأسود

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة علا رشدي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وشاركت جمهورها منذ قليل صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بالصورة بالأبيض والأسود في وسط البحر ، مرتدية چيبة چينز وشميز أبيض ، وعلقت على الصورة وكتبت : لحظة للتنفس والإمتنان ، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من جمهورها ومحبيها.