أحمد سعد يطرح كليب "افرح" مع وائل الفشني

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاون الفنان أحمد سعد مع الفنان وائل الفشني، في كليب "افرح" الذي طرحه منذ قليل عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.

كلمات الأغنية



إفرح ودوق طعم الحياه وشوف الحلو اللي فيها، إنسى الهموم في الحب عوم وحب معانيها، الدنيا تدي اللي يقدرها مش اللي يحسد فيها، وتعافر مهما تعافر وتسافر مهما تسافر مش هتشوف خير من نفسك طول ما انت بحياتك كافر، وتخبط فيها يمين وتخبط فيها شمال أكتر من حظك مش هتشوف لو حتى ضمنت الحال، إسكن قلوب الناس وفكر إيه هتديها شوف الحاجات الحلوه بس وإزاي تعليها ده اللي بتعمله كده من قلبك هو اللي فاضل فيها".

في سياق منفصل، طرح النجم أحمد سعد مؤخرا أحدث أغانيه التى تحمل اسم "رسالة"، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات آدم، وألحان أيمن هلال، وتوزيع ميدو مزيكا، ووجه من خلال الأغنية رسالة للخداعين والمتلاعبين.