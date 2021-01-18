هند صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

وشاركت هند صبري، جمهورها منذ قليل صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بالصورة داخل مركب وسط البحر، مرتدية فستان أنيق باللون البيج ، وتركت شعرها منسدلاً ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها ، وعلقت على الصورة وكتبت : غروب الشمس هذا لوني المفضل ، وكالعادة ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وعلق أحد المتابعين وكتب : مساء الورد.

والجدير ذكره أن الفنانة هند صبري والفنانة سوسن بدر تعاقدا على الجزء الثاني من مسلسل "عايزة اتطلق" ومن المقرر أن يعرض على المنصة "نتفليكس".

المسلسل من إخراج هادي الباجوري، ومن المقرر أن يبدأو في تحضيرات العمل خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عرضه في "نتفليكس" منتصف 2021.

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة هند صبري، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.