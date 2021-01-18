تعرف على موعد عرض أغنية أمينة الجديدة "سوق الجدعنة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة والمطربة أمينة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعلنت أمينة عن موعد عرض أغنية "سوق الجدعنة" ، ونشرت أمينة البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلقت على الصورة وكتبت : مساءكو زى قلوبكم استنونا بكرة ان شاء الله على قناتى الشخصية يوتيوب ، بكرة ان شاء الله الساعة ٦ مساء الثلاثاء.. هحطلكم اللينك فى البايوه فوق.. ومستنيه اراءكم يا حبايب قلبي.

والجدير ذكره أن أمينة تشارك في فيلم "الشرابية" ، وتجسد خلال الفيلم شخصية "مرمر" هي مطربة متعلمة وواعية لكل ما هو يخالف الأعراف والتقاليد المصرية ولكن الظروف الإجتماعية والإقتصادية لأسرتها واللجوء إلي الإحتياج المادي هي الذي تسببت في تقبلها لهذا العمل مع الإخذ في الإعتبار وضع بصمة الحفاظ على ذاتها وكيانها المهني كمؤدية لعملها فقط دون أن يمسها الآخرين.