سميرة سعيد تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة "بحب معاك"

وفي سياق آخر، حقق كليب "قط وفار"،للفنانة سميرة سعيد نجاحًا كبيرًا بعد طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية تعاونت فيها مع الموزع الموسيقى البريطانى ذى الأصول المصرية محمد النابلسي، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد، والكليب من إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.