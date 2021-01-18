حبس سارة الطباخ عامين بتهمة خيانة أمانة محمد الشرنوبي.. صورة

وسبق واتهمت سارة الطباخ المطرب الشرنوبي بسرقة "سكوتر" منها، وطلبت جهات التحقيق استدعاء المنتجة للإدلاء بأقوالها بشكواها، كما أمرت باستدعاء المطرب لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بلاغًا من سيدة تطلب فيه تحرير محضر لفقدها دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في أكتوبر.

وانتقلت قوة أمنية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل لقسم الشرطة الذي أخطر نيابة أكتوبر أول، برئاسة المستشار أسامة ربيع، رئيس النيابة للتحقيق.

في سياق منفصل، كشف الفنان محمد الشرنوبى، مؤخرًا عن إصابته بفيروس كورونا، حيث نشر صورة من خلال خاصية الاستورى عبر حسابه الخاص بموقع إنستجرام وكتب: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابية، الحمدلله الأعراض خفت واتحسنت جدًا".

ويواصل الفنان محمد الشرنوبى تصوير مشاهده الخاصة بالحكاية الأولى ضمن أحداث فيلم "قمر 14"، من إخراج هادى الباجورى، حيث يتضمن الفيلم 5 حكايات مختلفة، وتضم كل حكاية أبطال مختلفين، حيث تعد حكاية الشرنوبى هى الأولى، ويشارك فيها الفنانون غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، محمد مهران.

القاهرة - محمد ابراهيم - قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، بحبس المنتجة سارة الطباخ عامين، لتبديدها مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة.