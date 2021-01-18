ملكة جمال.. هند صبرى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة | شاهد

نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

غروب الشمس ... هذا لوني المفضل ".

وعلقت هند صبرى، قائلة: "

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

أفضل ممثلة - ملكة جمال - مشاء الله - تجننى

يذكر أن آخر أعمال هند صبري، فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز كل من هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

وتنتهي النجمة هند صبري، نهاية الشهر الجاري من تصوير 80% بالمئة من مشاهدها في مسلسلها الرمضاني الجديد بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

العمل الذي تتقاسم بطولته مع النجم أحمد عز يكتبه باهر دويدار ويخرجه أحمد علاء وتنتجه سينرجي في خطوة تؤكد عودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية.