تعافي المنتج جمال العدل من فيروس كورونا

تعافى المنتج محمد العدل من الاصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيه البروتوكول الخاص بالعلاج الفيروس اللعين.

وكشف مصدر مقرب من المنتج جمال العدل، أن حالته الحالية مستقرة تماما وتعافى بشكل تام من فيروس كورونا ويباشر حاليا أعماله الفنية التى من المقرر أن تعرض فى رمضان المقبل.

ويجرى المنتج جمال العدل جلسات عمل مستمرة مع فريق عمل مسلسلى نيللى كريم ويسرا تمهيدا لعرضهما فى رمضان المقبل.

وكان اخر اعمال المنتج جمال العدل مسلسلى "100 وش" للفنانة نيللى كريم ومسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا والذى تم عرضها فى رمضان الماضى وحققنا نجاحا كبيرا عن عرضهما.