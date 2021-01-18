الحرب تشتعل بين الزوجة الأولى والثانية للفوز بقلب علي يوسف ..ماذا قالت زهراء البصري لهند البلوشي؟

زهراء البصري الزوجة الأولى للفنان علي يوسف بعد فترة من الصمت عادت لتوجه مجموعة رسائل جديدة لزوجها الفنان العراقي بعدما تصدرت أزمة زواجه من الفنانة الكويتية هند البلوشي اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

زهراء البصري تتحدى هند البلوشي برسائل جديدة لعلي يوسف

زهراء البصري نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من رسالة لزوجها الفنان علي يوسف، رسائل الزوجة الأولى للفنان العراقي لم تهاجمه فيها بل أشارت إلى العلاقة القوية التي تربطها به، حيث غازلت زهراء البصري زوجها في أكثر من رسالة فكتبت: "عيناك بيتي، وانت سعادتي"، ولم تكن هذه الرسائل فقط التي نشرتها بل أعادت نشرت تدوينة قديمة لها تؤكد من خلالها أنه لا يوجد من يحب علي يوسف مثلها، في إشارة اعتبرها البعض موجهة للفنانة هند البلوشي زوجته الثانية، فكتبت زهراء البصري: "اتحدى احد مثلي حبك هالكد، حتى أني ما أعرف محبتك شك".

علي يوسف يتجاهل رسائل زوجته الأولى

علي يوسف لم يرد على رسائل زوجته عبر حسابه على "انستجرام" على الرغم أنه في بداية أزمة إعلان زواجه من الفنانة هند البلوشي حرص على إعادة نشر أكثر من صورة تجمعه بزوجته زهراء البصري وابنته ملك، كما أعاد نشر صورة احتفالا بعيد ميلادها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت اعتبر البعض أن الفنان يسعى لتجاهل أخبار زواجه او ينفيها ويؤكد على أنه لا يزال مرتبط بزوجته الأولى، لكن التجاهل الأخير لرسائل زهراء البصري له قد يوحي بأن الفنان يرغب في عدم إثارة جدل أكثر عن الأزمة بنشره رسائل زوجته مما قد يسبب في زيادة التوتر بينه وبين هند البلوشي.

هند البلوشي مستعدة لمواجهة أي عاصفة

هند البلوشي لم تعد تعلق على علاقتها بالفنان العراقي على يوسف خلال الفترة الماضية، واكتفت بنشر العديد من الصورة والفيديوهات عن نشاطها اليومي عبر حسابها على "انستجرام"، كما نشرت مجموعة صور من مراحل مختلفة لطفليها وأرفقت ذلك بتدوينة كتبت فيها : "المرأة التي واجهت الحياة وبحضنها اطفال دون اب دوت الخليج ام ..واب.. وجدار ..بوجه اي عاصفه تواجهها بعد ذلك، اللهم احفظهم واحرسهم بعينك التي لا تنام وبلغني فيهم يارب "، وقد أثارت الرسالة جدلا واسعا حيث أثيرت تساؤلات حول سبب نشر الفنانة هذه الرسالة في ذلك التوقيت.

هند البلوشي ومنذ إعلان زواجها سعت لتفسير موقفها بعد أصبحت الزوجة الثانية للفنان العراقي حيث أكدت في تصريحات لها في برنامج "إي تي بالعربي"، إنها لم تكن على علم بزواج علي يوسف الأول، وعرفت بعد ذلك بهذا الأمر مما تسبب في بداية مناقشات طويلة مع زوجها وأكدت أن ليس لديها مانع في هذا، وأن له الحق في تعدد الزوجات وتثق إنه سيعدل بين زوجاته.