اعتمد الإذاعيأحمد نور رئيس اتحاد الإعلاميين العرب عضو الأمم المتحدة قرار تعيين الصحفي ياسر نصاري عاشور نائبا لرئيس اتحاد الإعلاميين العرب لشؤون الجنوب بجمهورية مصر العربية، هذا القرار الذي جاء بإجماع كافة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأمانة عامة الأستاذ الدكتور سامي الشريف أمين عام الاتحاد و رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري الأسبق .

والجدير بالذكر أن الصحفي ياسر نصاري عاشور من أبناء الجنوب المصري ويعد من أبرز صحافي محافظة قنا وله العديد من الكتابات الصحفية والعديد من البرامج الفضائية التي قام بإعدادها وهو أيضا عضوا فاعلا بالاتحاد منذ أعوام ، وسوف يتولى عاشور شؤون الأعضاء التنسيق لأنشطة الاتحاد بقطاع الجنوب بجمهورية مصر العربية .