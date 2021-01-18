بمكياج جرئ.. راندا البحيري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة راندا البحيري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
وشاركت راندا البحيري منذ قليل جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت راندا بالصورة بإطلالة ساحرة مرتدية فستان سوارية باللون الأسود ، وتركت شعرها منسدلاً ، واعتمدت على وضع ميكب جرئ ووضعت أحمر شفاه جذاب ، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من جمهورها متغزلين بها ومن أبرز التعليقات :"قمراية".
يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.