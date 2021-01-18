ظهر الحق.. أول تعليق من محمد الشرنوبي عقب حبس سارة الطباخ عامين بتهمة تبديد مبالغ مالية

وكتب عبر حسابه الرسمي بإنستجرام :"الحمدلله الحق ظهر ، تم صدور حكم فى الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد بحبس الممثله القانونية لشركة ادارة اعمالي السابقه سنتين لتبديد المبالغ المالية التي في زمتها بموجب التوكيل الرسمي و خيانة الامانة. اظن الصوره وضحت. انا كنت ساكت و مكانش نفسي الامور توصل لكده و كنت مقرر انني مش هتكلم تاني في الاعلام بس لقيت اصرار من الطرف الاخر انه يقحم الاعلام و يشوه صورتي قدام الناس. بس لو في حد واخد حق حد فا القانون و المحكمة قالت كلمتها.
وتابع قوله : الشركه كان صادر ليها توكيل بموجب العقد اللي بيننا لادارة اعمالي و بالتالي كانت بتتعاقد و تستلم كل مستحقاتي اللي هو الطبيعي انها تستلم و تاخد نسبتها و توردلي الباقي و ده مكانش بيحصل.
وأنهي حديثه وكتب : ممثلة القانونيه للشركة خانت الامانة و بددت كل اموالي اللي في زمتها و اخر صلح سلمت الشركة توكيل على اساس اننا هنفتح صفحة جديدة وتعهدت انها هتسددلي كل فلوسي اللي في زمتها و ده مثبت في محضر الصلح في غرفة صناعة السينما و بالفعل نفذت المسلسل و برضه مخدتش فلوسي. لكل شركات الانتاج برجاء عدم التعامل مع اي جهه او شخص غير من خلالي شخصيا و عدم الالتفات لاي تحذير او انذارات تصدر من الشركة لان ببساطة الهدف الوحيد هو تعطيل شغلي و تشويه صورتي و الحصول على مبالغ مادية بدون وجه حق.