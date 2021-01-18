ظهر الحق.. أول تعليق من محمد الشرنوبي عقب حبس سارة الطباخ عامين بتهمة تبديد مبالغ مالية

وكتب عبر حسابه الرسمي بإنستجرام :"الحمدلله الحق ظهر ، تم صدور حكم فى الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد بحبس الممثله القانونية لشركة ادارة اعمالي السابقه سنتين لتبديد المبالغ المالية التي في زمتها بموجب التوكيل الرسمي و خيانة الامانة. اظن الصوره وضحت. انا كنت ساكت و مكانش نفسي الامور توصل لكده و كنت مقرر انني مش هتكلم تاني في الاعلام بس لقيت اصرار من الطرف الاخر انه يقحم الاعلام و يشوه صورتي قدام الناس. بس لو في حد واخد حق حد فا القانون و المحكمة قالت كلمتها.

وتابع قوله : الشركه كان صادر ليها توكيل بموجب العقد اللي بيننا لادارة اعمالي و بالتالي كانت بتتعاقد و تستلم كل مستحقاتي اللي هو الطبيعي انها تستلم و تاخد نسبتها و توردلي الباقي و ده مكانش بيحصل.

وأنهي حديثه وكتب : ممثلة القانونيه للشركة خانت الامانة و بددت كل اموالي اللي في زمتها و اخر صلح سلمت الشركة توكيل على اساس اننا هنفتح صفحة جديدة وتعهدت انها هتسددلي كل فلوسي اللي في زمتها و ده مثبت في محضر الصلح في غرفة صناعة السينما و بالفعل نفذت المسلسل و برضه مخدتش فلوسي. لكل شركات الانتاج برجاء عدم التعامل مع اي جهه او شخص غير من خلالي شخصيا و عدم الالتفات لاي تحذير او انذارات تصدر من الشركة لان ببساطة الهدف الوحيد هو تعطيل شغلي و تشويه صورتي و الحصول على مبالغ مادية بدون وجه حق.

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان الشاب محمد الشرنوبي على خبر حبس سارة الطباخ عامين بعد أن قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، بحبسهت، لتبديدها مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة.