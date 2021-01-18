بعد قليل.. محمد ثروت ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

وروج محمد ثروت للحلقة ، وشارك جمهوره ومحبيه بصورة تجمعه بالإعلامية إسعاد يونس ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق :" الليلة مع صاحبة السعادة على dmc 11 مساء.

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان محمد ثروت اليوم ضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء.



وسوف يتحدث ثروت خلال الحلقة عن أعمالة المقبلة وبداياته في مجال التمثيل ومشاركته في فيلم "ريما".