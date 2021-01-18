بالقطيفة النبيتي .. رولا سعد تتألق في أحدث ظهور بـ"إنستجرام"

يشار أن الفنانة اللبنانية ​رولا سعد​ طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها الجديد "لاغيني تلاقيني" من كلمات ​أسامة مصطفى​، وألحان ​محمد يحيى​، وتوزيع أحمد مجدي، وصوّرت الأغنية في سوريا من إخراج زياد خوري.

وتقول كلمات أغنية "لاغيني تلاقيني: لاغيني تلاقيني تاخد بالحب عيني انما تلعب بديلك تقفل بينك و بيني اسأل عن الجدعنه و الرقة والسلطنة الحته دي بتاعتي انا هاتدوق .. وهاتجيني انا ملكة في الجمال تتاقل بالدلال خليك سبع الرجال و اعى تدمعلي عيني".