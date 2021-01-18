محمود حميدة يروج لـ فيمله الجديد "أهل الكهف" عبر "فيسبوك"

حيث ظهر محمود حميدة، في الصور بلوك غريب من كواليس فيلم "أهل الكهف"، وعلق على الفيلم قائلا:"قريبًا".

في سياق متصل، تدور احداث فيلم "أهل الكهف" في عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل. وهو من انتاج وليد منصور.