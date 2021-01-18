ظهر الحق .. محمد الشرنوبي يعلق على حبس سارة الطباخ

نشر الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، نص الحكم الصادر ضد المنتجة سارة الطباخ -خطيبته السابقة والوكيل الفني له- الذي قضي بحبسها عامين وكفالة ألفي جنيه.

وكتب محمد الشرنوبي، في تعليقه: « الحمدلله الحق ظهر .. تم صدور حكم فى الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد بحبس الممثلة القانونية لشركة إدارة اعمالي السابقه سنتين لتبديد المبالغ المالية التي في ذمتها بموجب التوكيل الرسمي وخيانة الأمانة».

وتابع: «أظن الصورة وضحت. انا كنت ساكت ومكانش نفسي الامور توصل لكده وكنت مقرر أني مش هتكلم تاني في الإعلام بس لقيت إصرار من الطرف الآخر أنه يقحم الإعلام ويشوه صورتي قدام الناس. بس لو في حد واخد حق حد فالقانون والمحكمة قالت كلمتها».

وأضاف: «الشركه كان صادر ليها توكيل بموجب العقد اللي بيننا لادارة اعمالي وبالتالي كانت بتتعاقد وتستلم كل مستحقاتي اللي هو الطبيعي أنها تستلم وتاخد نسبتها وتوردلي الباقي وده مكانش بيحصل.. الممثلة القانونية للشركة خانت الأمانة، وبددت كل أموالي اللي في ذمتها، وآخر صلح سلمت الشركة توكيل على اساس اننا هنفتح صفحة جديدة وتعهدت انها هتسددلي كل فلوسي اللي في ذمتها وده مثبت في محضر الصلح في غرفة صناعة السينما وبالفعل نفذت المسلسل وبرضه مخدتش فلوسي. لكل شركات الإنتاج برجاء عدم التعامل مع أي جهة أو شخص غير من خلالي شخصيا وعدم الالتفات لأي تحذير أو إنذارات تصدر من الشركة لان ببساطة الهدف الوحيد هو تعطيل شغلي وتشويه صورتي والحصول على مبالغ مادية بدون وجه حق».