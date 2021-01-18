الله يرحمك يا أغلى إنسان في حياتي.. أحمد سعيد عبدالغني يحيي ذكرى وفاة والده بهذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الفنان أحمد سعيد عبد الغنى على إحياء ذكرى وفاة والده التي تحل اليوم الثامن عشر من يناير.
ونشر أحمد صورة لوالداه عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام وكتب : وحشتني قوي يا توأم روحي، الله يرحمك يا أغلى إنسان في حياتي، سنتين عدوا من غيرك، الله يرحمك ياحبيبي".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغني الدرامية مشاركته في مسلسل "ضد مجهول"، والمسلسل شارك في بطولته غادة عبد الرازق،محمد الكيلاني،حنان مطاوع، محمد جمعة،محمد دياب، رانيا منصور،فراس سعيد،ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، وإنتاج سينرجي.
ومسلسل "الوجه الآخر" إخراج سميح القاش، وبطولة ماجد المصرى نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ويتناول العدد العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.