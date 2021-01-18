نرمين ماهر تبهر جمهورها بإطلالة جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة نرمين ماهر، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكانت نرمين في الصورة ترتدي جامبسوت أسود اللون، ووضعت ميكاب هادئ، يبرز ملامح جمالها، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات.
وأعلنت نرمين ماهر تصريحات خاصة أنها تقوم بقراءة سيناريو مسلسل حاليا سيتم عرضه في رمضان 2021، كما تم اختيارها للمشاركة في فيلم "جاكوزي" من تأليف أيمن عبد الرحمن، ويجرى حاليا اختيار باقي نجوم العمل.
بدأت نرمين ماهر مشوارها الفني من خلال المشاركة في الإعلانات كموديل، ثم شاركت في بطولة عدة أفلام منها "عمارة رشدي" و"اوشن 14" و"السفارة في العمارة"، كما شاركت أيضًا في بطولة عدة مسلسلات منها "قوت القلوب" و"سلسال الدم" و"المرافعة" و"جبل الحلال"