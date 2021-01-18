نرمين ماهر تبهر جمهورها بإطلالة جديدة

وكانت نرمين في الصورة ترتدي جامبسوت أسود اللون، ووضعت ميكاب هادئ، يبرز ملامح جمالها، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

وأعلنت نرمين ماهر تصريحات خاصة أنها تقوم بقراءة سيناريو مسلسل حاليا سيتم عرضه في رمضان 2021، كما تم اختيارها للمشاركة في فيلم "جاكوزي" من تأليف أيمن عبد الرحمن، ويجرى حاليا اختيار باقي نجوم العمل.