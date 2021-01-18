"بالمستندات".. سارة الطباخ تقرر مقاضاة محمد الشرنوبي عقب الحكم بحبسها

وجاء أول تعليق لسارة الطباخ عقب الحكم لبحبسها قائله: "بالمستندات...الحكم غيابي ومن حقي استلام المبالغ وساقاضي الفنان بتهمة التشهير.

القاهرة - محمد ابراهيم - حكمت محكمة الجيزة الإبتدائية في الجنحة رقم 1626 لسنة 2020 بحبس المنتجة سارة الطياخ لمدة عامين، لخيانتها الأمانة مع المطرب محمد الشرنوبي.



أكدت أية سعد محامية المنتجة سارة الطباخ أنها سوف تحرك دعوي قضائية ضد الفنان محمد الشرنوبي غدا بتهمة التشهير بالمنتجة.



وأضافت ردا علي الخبر المنشور بحبس المنتجه ساره الطباخ سنتين لتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي

فإننا نوضح أن هذا الحكم غيابي وان المنتجه قامت بعمل معارضه في الحكم وتحدد لها جلسه ٧\٢\٢٠٢١ حيث أنها لم تعلن بهذه القضيه وان هذا المحضر كيدي حيث إن المطرب المذكور مرتبط بتعاقد مع المنتجه ساره الطباخ لمده عشر سنوات يبداء من 192017 وصادر لها توكيل رقم ١٩٦٦ لسنه ٢٠١٨ حرف ولها الحق في استلام المبالغ الماليه وإبرام التعاقدات ومحرر لها توكيل من الفنان بذلك وان هذه المبالغ محل دعوي حساب بينها وبين المطرب ومنظور تمام المحاكم المختصه".