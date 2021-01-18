أعرب الفنان الشاب أحمد داش عن سعادته بالمشاركة في أهم مبادرات الجامعة الأمريكية "لازم نتكلم"، وأوضح أهمية تكاتف الجهود في القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي، فالأمر لا يقتصر على السينما والإعلام فقط.
وفي تصريحات خاصة على هامش الندوة، أضاف داش أن التربية السليمة والقانون والعقاب عامل ضروري للقضاء على الظاهرة، ومن وجهة نظره قال إن السينما والإعلام لا يهاجم ولا يناصر المرأة، إنما هو انعكاس للواقع وتجسيد له.
وعن آخر أعماله الفنية، أوضح أنه سيشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "نسل الأغراب" بجانب عدد من نجوم الفن، وأشار إلى أنه يقدم شخصية صعيدية جديدة عليه، ويؤكد بأنها ستنال اعجاب الجمهور.
جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات.
وتستمر سلسلة حوارات "لازم نتكلم" حتى شهر يونيو 2021 وتتناول العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تحقيق الأمان للمرأة في الأماكن العامة، والخصوصية في عالم الانترنت، ومواجهة التحرش بكفاءة في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل والإطار القانوني والتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد داش يشارك في مبادرة "لازم تتكلم".. ويؤكد لـ دوت الخليج: عمل جديد ينافس في رمضان.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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