نشرت الفنانة رانيا ملاح صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى: إيه الجمال داه كله يا رانيا - ربنا يحرسك من كل شر في الدنيا - جمالك مش جمال عادي يذكر أن آخر أعمال ر انيا ملاح ، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي. اقرأ أيضا:

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمالك مش عادي .. أحدث ظهور لـ رانيا ملاح على إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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