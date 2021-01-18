محامية سارة الطباخ: حكم الحبس غيابي وسنقاضي محمد الشرنوبي.. مستندات

أكدت آية سعد محامية المنتجة سارة الطباخ أنها سوف تحرك دعوى قضائية ضد الفنان محمد الشرنوبي غدا بتهمة التشهير بالمنتجة.
واختتمت كلامها قائلة إن الفنان المذكور تم التحقيق معه أمس الأحد في اتهام موكلتي له بسرقة الاسكوتر الخاص بها، ورفضت الصلح معه ولذلك قام بإخراج الشهادة ضدها رغم أنها محررة من شهر بتاريخ 14 ديسمبر ولن تتنازل موكلتي عن حقها وعقدها حصري ساري إلى الآن والفنان سيخسر في النهاية وهو يعلم ذلك.
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