كازانوفا ومرزباني يقدمان أغنية زي الملاك

أنتهى المخرج " محمود خلف " من تصوير كليب " زي الملاك " مع المطربين "كازانوفا" و"مزرباني" بأسلوب جديد ومبتكر وغير تقليدي وملفت للأنظار ، استعدادًا لطرح الكليب على القنوات الفضائية ومحطات الراديو وجميع المنصات والمواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا .

كليب الأغنية الشبابية المعاصرة " زي الملاك " غناء : كازانوفا و مرزباني ، وتمثيل كلًا من : أحمد عبد الصبور ، عزة كامل ، سلمى سمير ، إسراء مصطفى ، والطفلان : حلا وعمر.

ومنتج فني " أسامة رحال " ، ومدير التصوير " توني إبراهيم " ، والكليب من إخراج " محمود خلف " ، وإنتاج شركة Brife و wm .

وأغنية " زي الملاك " من كلمات وألحان " محمد الفنان " ، وتوزيع " مايو الطايش " .

وتعد أغنية " زي الملاك " هى ثمرة التعاون المشترك الناجح بين " كازانوفا " و"مزرباني " بعد نجاح العديد من الأغاني بينهما .

يأتي هذا الكليب بعد طرحهما العديد من الأغاني الناجحة والتي تخطت ملايين المشاهدات خاصة على " اليوتيوب " ، ومنها:

أغنية " البنات علب ألوان " من كلمات " أحمد المصري " ، وألحان " كازانوفا " ، وتوزيع " زتونة " .

وأغنية " الحريم " من كلمات وألحان " محمد الفنان " ، وتوزيع " مايو الطايش " .

جدير بالذكر أن الفنان "كازانوفا " ظهر بالكليب متخفي ويرتدي قناع بشكل جديد ومختلف، وهو أسلوب غير معتاد في تصوير الكليبات، وبذلك يعد ثالث الفنانين الذين يرتدون قناع mask بعد الفنان "مسلم" والفنان "سعودي" وذلك بغرض إخفاء الوجه عن الجمهور ... !!!.