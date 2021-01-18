شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو جديد متابعة الشيخة “الطراكس” بسبب خرق حالة الطوارئ بمراكش فيديو ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 18 يناير 2021 10:38 مساءً - قالت مصادر مطلعة، أن المحكمة الإبتدائية بمراكش، قررت متابعة الشيخة “الطراكس” في حالة سراح، مقابل كفالة حددتها المحكمة في 5000 درهم تؤكد مصادر أخبارنا.

يشار إلى أن المصالح الأمنية، تابعت فيديو جرى تداوله على الفيسبوك الجمعة الماضية، والذي يظهر الشيخة الطراكس، وهي ترقص وتغني مع فرقة موسيقية شعبية، كانت تنشط حفل خطوبتها بمنزلها بمراكش، لتتدخل العناصر الأمنية على الفور، حيث تم تغريم المدعوات للحفل، بالغرامة المطبقة في قانون الطوارئ ( 300 درهم)، فيما جرى نقل الشيخة الطراكس ووالدتها إلى الدائرة الأمنية رقم 16، حيث تم الإستماع إليهما وتحرير محضر في الواقعة.