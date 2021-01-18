محمود الخيامى يحتفل بعيد ميلاد أنغام على طريقته الخاصة

نشر الملحن محمود الخيامى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهنئ فيه الفنانة أنغام بمناسبة عيد ميلادها. وقال محمود الخيامى: "كل سنة وأنغامنا بخير وصحة وسعادة وراحة بال". وأضاف الخيامى : "٣ اعمال جمعتني بالغالية أنغام .. عملين خليجي وعمل مصر .. مافي مثلك من كلمات الأمير سعود بن عبد الله.. قول حاضر من كلمات المهندس حسين اليامي.. متلخبطة من كلمات ناصر الجيل". وأخير اختتم حديثه بالقول : "مزيد من التألق أنغام وعقبال ١٠٠ سنة".

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