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محسن اسماعيل يكشف عن سراء اختفائه عن التمثيل بعد 1985

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محسن محي الدين، إن المخرج الكبير يوسف شاهين أكتشف بأن قادر على تقديم الرقصات الاستعراضية في فيلم "اسكندرية ليه" وبعد هذا العمل فكر "شاهين" في استغلال قدرته على الرقص الاستعراضي في الاعمال الفنية المختلفة.

وتابع "محي الدين"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن خريج معهد السينما، وليس معهد الفنون المسرحية، ودرس الاخراج بشكل كبير للغاية، مشيرًا إلى أن بعد عام 1985 بدأ في انتاج بعض الاعمال الفنية الخاصة بالأطفال، معقبًا: "اهتمت بالاطفال، وعملت مسرحيات للاطفال".

ولفت إلى أن تجربته في إنتاج أعمال فنية للأطفال تم محاربتها، خاصة انها كانت الاولى في مصر، مشيرًا إلى أنه عندما عمل على تأجير مسرح خاص بالطفل من المسارح القومية طلب منه رقم كبير جدا، معقبًا:" لما طلبت أأجر مسرح، اطلب مني رقم كبير جدًا، ولما سألت ليه؟، قيل لي احنا بنطفشك، القطاع العام محتكر مسرح الطفل، وبيخسر، ولو انت نجحت هنتسأل ليه احنا بنفشل"

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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