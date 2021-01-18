نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن اسماعيل يكشف عن سراء اختفائه عن التمثيل بعد 1985 في المقال التالي
وتابع "محي الدين"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن خريج معهد السينما، وليس معهد الفنون المسرحية، ودرس الاخراج بشكل كبير للغاية، مشيرًا إلى أن بعد عام 1985 بدأ في انتاج بعض الاعمال الفنية الخاصة بالأطفال، معقبًا: "اهتمت بالاطفال، وعملت مسرحيات للاطفال".
ولفت إلى أن تجربته في إنتاج أعمال فنية للأطفال تم محاربتها، خاصة انها كانت الاولى في مصر، مشيرًا إلى أنه عندما عمل على تأجير مسرح خاص بالطفل من المسارح القومية طلب منه رقم كبير جدا، معقبًا:" لما طلبت أأجر مسرح، اطلب مني رقم كبير جدًا، ولما سألت ليه؟، قيل لي احنا بنطفشك، القطاع العام محتكر مسرح الطفل، وبيخسر، ولو انت نجحت هنتسأل ليه احنا بنفشل"