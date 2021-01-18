محسن اسماعيل يكشف عن سراء اختفائه عن التمثيل بعد 1985

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محسن محي الدين، إن المخرج الكبير يوسف شاهين أكتشف بأن قادر على تقديم الرقصات الاستعراضية في فيلم "اسكندرية ليه" وبعد هذا العمل فكر "شاهين" في استغلال قدرته على الرقص الاستعراضي في الاعمال الفنية المختلفة.

وتابع "محي الدين"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن خريج معهد السينما، وليس معهد الفنون المسرحية، ودرس الاخراج بشكل كبير للغاية، مشيرًا إلى أن بعد عام 1985 بدأ في انتاج بعض الاعمال الفنية الخاصة بالأطفال، معقبًا: "اهتمت بالاطفال، وعملت مسرحيات للاطفال".